'Batang Quiapo' cast may Pamaskong handog sa mga senior citizens, batang may sakit

Namahagi ng Pamaskong handog sina Coco Martin, Lito Lapid, Lorna Tolentino, at iba pang cast ng "Batang Quiapo" sa mga matatanda at batang may sakit. Nakiisa naman si Yeng Constantino sa benefit concert na layong tumulong sa mga estudyante. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Lunes, 25 Disyembre 2023