MAYNILA — Handog ng "ASAP Natin 'To" family ang mga hits ngayong Pasko sa huling Linggo ng taong 2022.

Ilan sa mga awiting kinanta ay "Mary Did You Know", "O Little Town Of Betlehem", "Silent Night", "The First Noel", "O Holy Night" at "What Child Is This".

Kasama sa performance sina Gary Valenciano, Morissette, Ogie Alcasid, Zsa Zsa Padilla, Martin Nievera, at Regine Velasquez.

Mapapanood tuwing tanghali ng Linggo ang "ASAP" sa mga sumusunod na platform: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).