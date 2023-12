Watch more on iWantTFC

Kapamilya leading ladies exuded women empowerment during the ABS-CBN Christmas Special 2023.

Among the artists who performed are: Kathryn Bernardo, Belle Mariano, Andrea Brillantes, Jodi Sta. Maria, Dimples Romana, Iza Calzado, Shaina Magdayao, Jennica Garcia, Kaila Estrada, Janine Gutierrez, Kim Chiu, Anne Curtis, Angelica Garcia, Loisa Andalio, Charlie Dizon, Elisse Joson, Sofia Andres, Ria Atayde, Jane Oineza, Andi Abaya, Bianca de Vera, Francine Diaz, Chie Filomeno, Kaoiri Oinuma, Anji Salvacion, Shaniah Gomez, Maymay Entrata, AC Bonifacio, Gela Atayde, Karina Bautista, Vivorie, Daniela Stranner, Xyriel Manabat, Maris Racal, Janella Salvador, Jane de Leon, and Ivana Alawi.

"Forever Grateful," the ABS-CBN Christmas Special 2023 airs on December 16 and 17 on A2Z, iWantTFC, TFC, and Kapamilya Online Live.