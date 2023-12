Regine Velasquez napagod matapos kumanta ng Christmas hits sa 'ASAP'

Watch more on iWantTFC

Tila hindi napigilan ni Regine Velasquez na ipahayag ang kanyang pagod nang matapos ang kanilang Christmas number sa "ASAP Natin 'To" stage.

Umeere ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z Channel 11 and TV5. Mapapanood din ito sa iWant TFC and TFC.