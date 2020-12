Ella Cruz 'looking forward' sa hirit na collab ni Minzy

Watch also in iWantTFC

Sa kabila ng matinding epekto ng COVID-19 pandemic sa showbiz, bumubuo ngayon ang music industry ng mga kaabang-abang na collaboration - gaya ng collaboration nina Ella Cruz at former 2ne1 member na si Minzy. May kani-kaniya ring patimpalak ang mga OPM hit maker gaya nina Lea Salonga at Regine Velasquez. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, 16 Disyembre 2020