First appearance ng KathNiel matapos ang hiwalayan, nag-trending

Hot topic at trending ang first public appearance nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa ABS-CBN Christmas Special. Nagpakita naman ng suporta ang mga kaibigan nina Kathryn at DJ kahit nag-break na ang dalawa. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 14 Disyembre 2023.