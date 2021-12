Watch more on iWantTFC

Todo-papuri si Oscar best actor Rami Malek sa sipag at dedikasyon ni James Bond star Daniel Craig sa kanyang ika-5 at huling pelikula sa franchise. Inamin ni Malek, na kontrabida sa "No Time To Die," kung gaano sila nahirapan sa pandemic. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Martes, 14 Disyembre 2021