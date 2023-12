'Can't Buy Me Love' cast dinumog sa pasasalamat Christmas party

Watch more on iWantTFC

Dinumog ang tambalang Donny Pangilinan at Belle Mariano, at iba pang cast ng "Can't Buy Me Love" sa kanilang pasasalamat Christmas party. Masaya naman si Marian Rivera na nagkaayos na sila ni Heart Evangelista. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 12 Disyembre 2023