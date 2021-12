Watch more on iWantTFC

Ramdam na ramdam na ang papalapit na Pasko sa OPM Christmas medley sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo.

Inawit ng mga Kapamilya artists ang iba't ibang Christmas classics tulad ng "Paskong Anong Saya", “Kumukuti-kutitap!” at iba pa.

Tampok dito sina Janella Salvador, Darren Espanto, Janine Gutierrez, Zsa Zsa Padilla, Martin Nievera, Ogie Alcasid, Gary Valenciano, Regine Velasquez, at iba pa.

Todo bigay din sa mga dance moves sina Maymay Entrata, Francine Diaz, at AC Bonifacio kasama ang mga loveteams na DonBelle, LoiNie, and SethDrea.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).