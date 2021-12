Watch more on iWantTFC

Inawit sa New Gen Birit Duets sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo ang ilang hugot Christmas love songs.

Tagos sa puso ang performance ng mga biritero't biritera sa mga classics tulad ng “Miss Kita Kung Christmas”, “Sana Ngayong Pasko” at iba pa.

Unang sumalang sina Jayda Avanzado at Sam Mangubat sa awit na “Pasko Pa Naman”, na sinundan nina Sheena Belarmino at JM Yosures para sa kantang “Miss Kita Kung Christmas”.

Tinuloy naman nina Lara Maigue at Anthony Castillo ang medley sa kantang "Nakaraang Pasko", habang sina Elha Nympha at Reiven Umali, sa kantang “Sana Ngayong Pasko”, ang huling nagpakitang gilas.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).