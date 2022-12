Watch more on iWantTFC

Nakipag-alyansa ang Movie and Television Review and Classification Board sa mga magulang para proteksiyunan ang kabataan sa maseselang panoorin online. May bago namang libro si National Artist Ricky Lee. Samantala, nilinaw ni Billy Crawford ang isyung maninirahan na siya sa France kasama ang pamilya. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Linggo, 11 Disyembre 2022