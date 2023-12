Watch more on iWantTFC

Hindi lang partners in life kundi magkasama rin sa pag-asenso sa negosyo ang celebrity couple na sina Gladys Reyes at Christopher Roxas.

Iba't ibang negosyo na ang sinimulan ng mag-asawa partikular na ni Christopher.

Ang kabubukas lang nilang resto sa San Pedro, Laguna ngayong taon, inspired sa programang 'That's Entertainment' na nagpasikat sa ilang batikang artista ngayon sa industriya gaya ni Gladys.

"It's my sister's idea actually na 'That's Entertainmeat 'because nu'ng pandemic we had this meat business. So, sabi niya, ba't 'di kaya ang ipangalan natin since member ka naman dati ng That's noh, eh 'That's Entertainmeat para catchy na agad, 'di ba?," pagdedetalye niya kay Karen Davila para sa programang "My Puhunan: Kaya Mo!".

Si Christopher ang utak sa pagpapatakbo ng kanilang food business.

Katunayan, nag-aral pa siya mismo ng culinary dahil sa hilig niya sa pagluluto.

"Ang gusto po namin kasing ibigay sa kliyente is makaka-dine sila ng hindi kamahalan na para silang kumain sa mahal na restaurant and the quality of food we serve is not your typical," kuwento niya.

Alamin ang kuwento sa likod ng pagnenegosyo nina Gladys at Christopher at balikan rin ang kanilang love story na nagsimula sa set ng seryeng 'Mara Clara' noong '90s dito lang sa 'My Puhunan: Kaya Mo!' kasama sina Karen Davila at Migs Bustos.

RELATED LINKS:

Watch more News on iWantTFC