Ibinunyag ni Sharon Cuneta kung sino sa kaniyang mga ex-boyfriend ang kaniyang "the one that got away." Ramdam naman ng bagong aktres na si Angelina Cruz ang pressure bilang ka-love triangle ng phenomenal love team na DonBelle. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Miyerkoles, 8 Disyembre 2021