Handa nang gumanti si Jodi Sta. Maria habang papalapit ang grand trailer reveal ng "The Broken Marriage Vow." May inamin naman sina Andrea Brillantes at Seth Fedelin sa kanilang solo project, kung saan hindi buo ang Gold Squad. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 6 Disyembre 2021