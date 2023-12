Watch more on iWantTFC

May bagong look si Kathryn Bernardo ilang araw matapos ianunsiyo ang kanilang breakup ni Daniel Padilla. Samantala, may reaksiyon din si Vice Ganda sa paghihiwalay ng mga kaibigan. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 5 Disyembre 2023.