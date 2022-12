Watch more on iWantTFC

MAYNILA — May ibang bali si Regine Velasquez sa TikTok craze na "Made You Look" nitong Linggo sa "ASAP Natin 'To" stage.

Sinimulan ni Velasquez ang pagkanta ng awitin ni Meghan Trainor nang mabagal hanggang sa normal na beat nito ang sumabay pa sa pagsayaw.

