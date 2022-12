Watch more on iWantTFC

Kilig overload ang hatid ng love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa kanilang pagbisita sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates para sa special screening ng kanilang pelikulang "An Inconvenient Love." Siksik naman sa pangmalakasang performance ang hatid ng Barrio Fiesta Dubai 2022 na inorganisa ng ABS-CBN The Filipino Channel. Nagpa-Patrol, Maxxy Santiago. TV Patrol, Linggo, 4 Disymebre 2022