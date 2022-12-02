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Pakikiramay buhos sa pagpanaw ng 'Queen of Kundiman' Sylvia La Torre

ABS-CBN News

Posted at Dec 02 2022 09:34 PM

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Bumuhos ang pagbibigay-pugay kay Sylvia La Torre matapos ang kaniyang pagpanaw sa edad na 89 anyos sa Amerika. Iniwan ni Sylvia ang mayamang pamana sa musika at sining na mahirap nang pantayan. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Biyernes, 2 Disyembre 2022. 

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