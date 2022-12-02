Pakikiramay buhos sa pagpanaw ng 'Queen of Kundiman' Sylvia La Torre
ABS-CBN News
Posted at Dec 02 2022 09:34 PM
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