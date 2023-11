'Linlang' tinanggihan ng 2 platforms noong binubuo pa lang

Watch more on iWantTFC

Patuloy ang paghataw ng drama seryeng "Linlang" sa iba't ibang bansa. Pero bago ipalabas sa Prime, dalawang online platforms pala ang tumanggi rito. Emosyonal naman ang cast ng pelikulang "In His Mother's Eyes" nang ialay ang proyekto sa mga pamilya ng mga batang may autism. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 29 Nobyembre 2023