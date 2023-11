'Tao Po': Kaila Estrada magaling din sa kusina

Watch more on iWantTFC

Hindi lang pala sa pag-arte sa harap ng camera bumibida si Kaila Estrada kung hindi pati rin sa pagluluto sa kusina.

Binisita siya ni Bernadette Sembrano sa kanilang bahay kung saan ipinakita niya ang kanyang skills sa pagluluto ng Pasta Amatriciana habang nagku-kwentuhan.

"I think nag-start ako sa mga, one-step pancake, mga one-step na brownies, a-add ka lang ng egg. That's how I started getting into cooking."

Pagkaluto, agad tinikman ni Bernadette ang pasta na gawa Kaila. Sa sarap ng luto, mukhang pwede na siyang mag-asawa. Nang tanungin kung mayroon siyang boyfriend, aniya priority raw niya ang sarili at karera sa ngayon. Nakikinig rin daw siya sa payo ng ina.

"It's important to create that healthy relationship with yourself in order for you to have healthy relationships with other people."

Nakilala si Kaila ngayon sa teleseryeng "Can't Buy Me Love" bilang Bettina Tiu at "Linlang" bilang Atty. Sylvia Lualhati.

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (Nov. 26, 2023)

Mapapanood ang mga episode ng Tao Po dito.