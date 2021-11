Edu Manzano, Cherrie Pie Picache magkarelasyon na

Watch more on iWantTFC

Nag-sorry si Albie Casiño kasunod ng kontrobersiyal niyang pahayag sa ex niyang si Andi Eigenmann. Samantala, napaamin sina Edu Manzano at Cherry Pie Picache na magkarelasyon na sila. May back-to-back celebrity weddings din ngayong weekend. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 22 Nobyembre 2021