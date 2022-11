Watch more on iWantTFC

Nagpakilig nang husto sina Donny Pangilinan at Belle Mariano sa kanilang mga tagahanga sa Cebu. Samantala, fresh mula sa kanilang European vacation, may date at lugar na bang napili si Arjo Atayde para sa kanilang kasal ni Maine Mendoza? Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Linggo, 20 Nobyembre 2022