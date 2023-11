Watch more on iWantTFC

Pangmalakasan na kantahan ang ipinamalas sa pagdiriwang ni Sheryn Regis ng kaniyang kaarawan sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo.

Ayon kay Regis, matagal na panahon bago ulit siya nakapag-birthday number sa Sunday noontime variety show ng Kapamilya network.

"For the longest time ngayon lang ulit ako nag-birthday dito sa 'ASAP' kasi nawala ako nang matagal-tagal pero pagbalik ko, na-feel ko yung importance ko pa rin na nandito ako at pamilya pa rin ako," ani Regis, na nakatakdang ipagdiwang ang kaniyang ika-44 kaarawan sa Nobyembre 26.

Kasama ni Regis sa performances sina Bituin Escalante, Frenchie Dy, Jed Madela, Jona, Katrina Velarde, JM Yosures, Khimo Gumatay, Elha Nympha, Fana, Lyka Estrella at Lara Maigue

Kabilang sa kanilang mga inawit ang "Come In Out of the Rain," "Ang Pag-ibig Kong Ito," "Hindi Ko Kayang Iwan Ka" at "Kailan Kaya."

"Napakagaling ng aking co-singers sa pagkanta ng hit songs ko," ani Regis sa kaniyang mga nakasama sa birthday number.

Sumikat si Regis matapos mag-compete sa 2003 singing competition na "Star in A Million," kung saan naging runner-up siya sa winner na si Erik Santos.

Umeere ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z Channel 11 and TV5.