KathNiel, puspusan sa pag-repack ng relief items para sa mga nasalanta ng bagyo

Puspusan sa pag-repack ng relief items ang bituin ng "The House Arrest of Us" na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Mahigit 400 packs na may lamang kumot, banig, tabig, sanitation kits, pagkain ang pinagtutulungang balutin. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 17 Nobyembre 2020