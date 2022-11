'ASAP' stars nagpasalamat sa suporta ng mga Pinoy sa Las Vegas

Watch more on iWantTFC

Tumagos sa puso nina Martin Nievera at Kim Chiu ang init ng suporta at pagmamahal ng mga Pinoy sa Amerika kasunod ng "ASAP Natin 'To" sa Las Vegas. Kahit kagagaling lang abroad, naghahanda na sila sa kanilang next big projects. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Linggo, 13 Nobyembre 2022