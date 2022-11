KathNiel may mensahe sa fans sa pagtatapos ng '2G2BT'

Watch more on iWantTFC

May thanksgiving show ang serye nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na "2 Good 2 Be True" bago ang finale nito. Nagbigay din ng kanilang saloobin ang power couple sa pagtatapos ng serye. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 11 Nobyembre 2022.