Ibinunyag ni Paulo Avelino na niligawan niya dati ang co-star niya sa "Marry Me, Marry You" na si Janine Gutierrez. May bagong hirit din si Avelino sa isang kissing scene nila ng aktres. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Huwebes, 11 Nobyembre 2021