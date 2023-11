Watch more on iWantTFC

Responsibilidad sa social media posts at tamang paggamit ng cellphone ang tema ng "Magpasikat" ng Team Kim Chiu, Ion Perez at Jhong Hilario sa 14th anniversary ng It's Showtime. Naging emosyonal ang Team JKI sa kanilang mensahe sa mga mahal sa buhay. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Biyernes, 10 Nobyembre 2023.