Mayaman ang kasaysayan ng Pilipinas pagdating sa mga pelikula.

Subalit hindi naging maayos noon ang arkibo ng bansa sa mga pelikulang ginawa lalo na bago ang digmaan noong dekada '40.

Sa kasalukuyan, anim sa mga ito lamang ang naisalba gaya na lamang ng 'Ibong Adarna' sa ilalim ng LVN Pictures na unang napanood noong 1941.

Screengrab: Ang Pagbabalik ng Ibong Adarna

Sa dokumentaryo ni Jeff Canoy, ibinahagi ng ilang personalidad kung paano binuo ang pelikulang pinagbidahan ng aktres na si Mila del Sol.

"Bago pa dumating 'yung mga komiks sa telebisyon, maraming source tayo noh, sources ng movie materials. Karamihan ng mga sinaunang kuwento na gawing pelikula ay nanggagaling sa sarsuela, sa mga korido. Ito 'yung mga popular na art forms noong araw. Malamang naisipan ng LVN na gawing peilikula ito dahil siguradong papatok ito sa masa," kuwento ng film historian at noo'y National Center for Culture and the Arts Commissioner for the Arts na si Teddy Co.

Para mapantayan o mas mahigitan pa ang tagumpay ng pelikulang 'Giliw Ko,' sumugal ang LVN Pictures na gumamit ng makabagong pamamaraan ng mga panahong iyon.

Para maipakita ang nag-iibang kulay ng ibong adarna, manu-mano nilang kinulayan gamit ang water color ang film nito kung kaya't kilala ito bilang unang pelikula na may kulay.

Alamin kung paano binuo ang pelikulang 'Ibong Adarna' at ang naging papel nito sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino at sa pagsasalba ng mga lumang pelikula sa dokumentaryong 'Ang Pagbabalik ng Ibong Adarna' na ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2.