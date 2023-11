Watch more on iWantTFC

Abutin ang pangarap at kapatawaran ang tema ng Team Vice, Jackie at Cianne sa "Magpasikat" para sa 14th anniversary ng It's Showtime. Emosyonal rin ang sorpresang pagbabalik sa It's Showtime ni Billy Crawford at ang pag-aayos nila ni Vice Ganda. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Huwebes, 9 Nobyembre 2023.