Watch more on iWantTFC

Trending ngayon ang pasilip sa bagong proyekto nina Donny Pangilinan at Belle Mariano. Sila ang love team sa series na "He's Into Her," na patok ngayon sa Netflix. May bigating sorpresa rin sa kanila ang kanilang mga fans. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Martes, 09 Nobyembre 2021