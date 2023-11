Watch more on iWantTFC

Mahigit 20 taon nang nagho-host si Luis Manzano. Kamakailan lang, pinangunahan niya ang "It's Your Lucky Day," ang programang humalili sa noontime show na "It's Showtime" ng 12 araw.

Aminado si Luis na malaking tulong sa kanyang karera ang paggabay ng kanyang mga magulang.

Kwento ni Luis, "Bilin ng mommy ko, 'Anak, madaling sumikat especially now -- you post something online, in few hours sikat ka na. Pero sabihin mo matagal kang pag-usapan in a good way, 'yun yung pinakamahirap.' 'Yun 'yung naging goal ng mommy ko for me in anything."

Ipinagmamalaki niya rin na idol nya pagdating sa hosting ang kanyang ama.

"The peg would always be my dad even up to now. Tanggalin mo 'yung Manzano factor, si Luis as a fan of Edu, tanggalin mo 'yung mag-ama, lahat ng 'yon. But you have to create your own name," ani Luis.

Ngayong may sarili nang pamilya si Luis, may hiling siya sa paglaki ng kanyang anak na si Baby Peanut.

"She would get to watch me. Marami siyang puwedeng balikan sa TV na parang, 'Uy, Papa ko yan.' O di kaya may lumapit sa kanya when she's older na parang, 'We used to watch your dad ha, napasaya niya kami.' So 'yun -'yung pinaka-goal ko in terms of being a host and a father."

-- Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po (November 5, 2023)