MAYNILA — Bumida sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo ang mag-asawang nag-viral sa social media dahil sa video ng hataw nilang pagsayaw sa kanilang kasal.

Umani ng higit 2 milyong views sa app na TikTok ang video nina Darren at Louisse Esmade mula Batangas.

Kinagiliwan ng netizens ang pagsayaw ng dalawa sa kantang "What Is Love?" ng K-pop girl group na Twice sa kanilang kasal noong Hunyo 2021.

Ayon kay Darren, ilang buwan din nilang pinaghandaan ang performance sa kanilang wedding reception kahit maikling bahagi lang iyon ng kanta.

"[Noong] una talaga, ayoko talaga kaso 'happy wife, happy life' tayo eh," kuwento ni Darren.

Nagpasalamat naman si Louisse sa lahat ng natuwa sa kanilang video at sa pagkakataong makasayaw sa "ASAP" stage.

Sinayaw ng mag-asawa sa "ASAP" ang "What Is Love?" kasama ang Kapamilya stars na sina AC Bonifacio, Edward Barber, Joao Constancia, Loisa Andalio at Ronnie Alonte.