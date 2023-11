Cast ng 'Tabing Ilog: The Musical' nag-flash mob sa mall

Watch more on iWantTFC

Ginulat ng cast ng "Tabing Ilog: The Musical" ang mga namamasyal sa isang mall matapos silang mag-flash mob. Umarangkada naman ang "Magpasikat" sa "It's Showtime" at unang sumalang ang team nina Vhong Navarro, Jugs Jugueta at Teddy Corpuz. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 6 Nobyembre 2023