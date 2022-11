Ji Chang-wook dumating na sa Pilipinas para sa fan meet

Watch more on iWantTFC

Umapaw ang kilig ng Pinoy K-drama fans dahil nandito na sa Pilipinas si Ji Chang-wook. Biyernes dumating sa bansa ang aktor, na tampok sa ilang K-drama gaya ng 'Melting Me Softly,' 'The Sound of Magic,' 'Lovestruck in the City' at 'Suspicious Partner.' TV Patrol, Biyernes, 4 Nobyembre 2022.