Watch more on iWantTFC

Puspusan na ang rehearsals ng sikat na P-pop groups na BINI at BGYO para sa concert nila sa weekend. May career milestones din ang direktor nina Daniel Padilla at Charo Santos-Concio habang may proyekto naman sa Disney si Maris Racal. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 3 Nobyembre 2021