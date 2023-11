Ano ang ginawa nina Andrea, DonBelle nitong Undas?

Watch more on iWantTFC

Binisita at inalala ng mga celebrities ang mga yumaong mahal sa buhay. Habang ang iba, gaya ni Andrea Brillantes at ng DonBelle, pahinga at family bonding ang ginawa ngayong Undas at long holiday. Nagpa-Patrol, Gretchen Fullido. TV Patrol, Huwebes, 2 Nobyembre 2023.