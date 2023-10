Watch more on iWantTFC

April 11, 2011 nang pumanaw ang batang aktor na si AJ Perez sa isang aksidente. 18 years old lang si AJ noon.

Kwento ng inang si Marivic, parang naghahabilin na rin ito bago pa maaksidente. "That time few days before he passed away. All the way home, he was having fun may music na nag-play sa car. Sabi niya mag-freestyle ka nga mom. Ako naman ang join lang sa kanya. And then sabi ni AJ, 'Mom, kaya mo pala e. E pwede ka pa.' I think that was the ano, keep on dancing."

Labis ang panghihinayang ni Mommy Marivic sa panahong nakakasama pa sana si AJ. "I miss you so much AJ, I wish you're still with us. It’s okay, I know you're happy there. I hope that you continue guiding me, and your dad, and Gelo. Losing a child is so difficult. As long as your child is in our hearts, it will be easier for us to keep all the beautiful memories of our child.

Sa pamamagitan ng pagpaparamdam at mga mensahe, naniniwala ang ina ni AJ na hindi pa rin sila iniiwan ng anak, lalo na sa panahon na kailangan nila ng gabay.

"For that time na medyo confused ka, you’re not sure if ito ba 'yung right decision, that you have to decide na gagawin mo, so doon sa mga passages, bible, any book na may meaning, nare-relate ko siya, na I think this is AJ’s message to me. 'Yun 'yung mga ways, connection na andon. Like through music, kapag narinig ko ang music, it's just meaningful for me, mga music na gusto niya. Feeling namin he is just there guiding us. Watching over us. Ang ano niya, pagmamahal niya andon pa rin."

Sa mga araw na malungkot, kahit masakit at mahirap, malaking bagay raw ang mga magagandang alaala na bitbit mo sa iyong pag-usad.

"Not everyday would be sasabihin natin na okay tayo. May moments na we miss them. We just have to be more focused on the beautiful memories that we had together as a family. Iyon lang talaga ang babalikan natin."

Ulat ni Bernadette Sembrano para sa programang Tao Po. (Oct 29, 2023)