'Mission accomplished' ang 'It's Your Lucky Day' sa kanilang 12-day airing bilang pansamantalang kapalit ng 'It's Showtime.' Sa huling araw sa ere kanina, emosyonal na nagpasalamat at nagpaalam ang mga host sa kanilang mga ka-lucky. Nagpa-Patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Biyernes, 27 Oktubre 2023.