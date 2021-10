Watch more on iWantTFC

Kasado na ang lahat para sa back-to-back "One Dream" concert ng BGYI at BINI. Nagpasampol ang 2 grupo ng kanilang talento pero biglang nagkatuksuhan sa gitna ng virtual media conference nang may dumalaw na sorpresang bisita. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Miyerkoles, 27 Oktubre 2021