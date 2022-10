Watch more on iWantTFC

Laking tuwa ng French actress na si Isabelle Huppert at "Emily in Paris" heartthrob na si Lucas Bravo sa mainit na pagtanggap sa kanila ng Filipino fans. Bumisita sina Bravo at Huppert sa bansa para sa French Film Festival. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Lunes, 24 Oktubre 2022