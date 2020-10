‘I’m staying with ABS-CBN’: Boy Abunda babalik sa TV

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Ngayong Sabado ang pilot episode ng "The Best Talk" ni Boy Abunda.

Pero bago nito, sinagot ng tinaguriang "King of Talk" kung mananatili siyang Kapamilya.

"Yes, I'm going back to TV. Yes, I'm staying with ABS-CBN," ani Abunda.

Lalahok sa isang daily show si Abunda mula Lunes hanggang Biyernes.

Isa aniya itong political show.

"The news, I’ll be doing one with ANC. It should be a daily show live, Mondays to Fridays. It’s a political show," aniya.

May gagawin din siyang ibang palabas sa ibang platform.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News