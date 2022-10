ALAMIN: Birthday wish ni Loisa Andalio para kay Ronnie Alonte

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sa pagtatapos ng kanilang TV series, may hiling si Loisa Andalio para sa kaarawan ng kanyang "Love in 40 Days" partner na si Ronnie Alonte.

"Ang birthday wish ko para kay Ronnie, siyempre ‘yung maabot niya ‘yung mga pinagdadasal niya palagi at ‘yung mga goals niya. Ipagpatuloy niya lang ‘yung pagiging mabuting ehemplo sa mga kabataan, sa mga taong nakapaligid sa kanya," sinabi ni Andalio sa "ASAP Natin 'To" stage.

"Isa siyang inspirasyon sa maraming tao, sa akin din, sa mga kamag-anak niya, sa pamilya niya, sa mga kaibigan. Sobra akong proud ako sa’yo," dagdag pa niya.

Tugon naman ni Alonte: :Thank you sa anim na taon na nagkakilala tayo, na naging tayo. Nandiyan ka palagi sa’kin sa birthday ko. Nagpapasalamat ako nang sobra sa’yo."

Mapapanood tuwing tanghali ng Linggo ang "ASAP" sa mga sumusunod na platform: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).