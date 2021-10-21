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Bigating Hollywood, local films buena mano sa pagbubukas ng mga sinehan

ABS-CBN News

Posted at Oct 21 2021 08:41 PM

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Bigating Hollywood films ang buena manong ipalalabas sa ilang sinehang nasa Alert Level 3 simula November 10. Kabilang din dito ang mga pelikula nina Piolo Pascual, Charo Santos, at Daniel Padilla. Nagpa-Patrol, Mario Dumaual. TV Patrol, Huwebes, 21 Oktubre 2021

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