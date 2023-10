Watch more on iWantTFC

Biniro ni Luis Manzano nitong Huwebes, Oktubre 19, sina ABS-CBN president at CEO Carlo Katigbak at COO for Broadcast Cory Vidanes na may dala na umano silang ballpen at kontrata para sa extension ng "It's Your Lucky Day."

Ito'y matapos bumisita ang dalawang boss sa set ng noontime show na pansamantalang pumalit sa oras ng "It's Showtime."

"Base sa suot ni Tita Cory, mukhang may dalang kontrata na! Sa bulsa naman ni Sir CLK, nandoon 'yung ballpen!"