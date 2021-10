Piolo Pascual, Shaina Magdayao, sweet sa mga retrato ng beach getaway

Watch more on iWantTFC

Spotted sina Piolo Pascual at Shaina Magdayao na sweet sa kanilang beach getaway. Tila double date din daw ito kasama ang magkasintahang Jodi Sta. Maria at Raymart Santiago. Samantala, may international achievement naman ang young singer na si Jayda Avanzado. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Martes, 19 Oktubre 2021