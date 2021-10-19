Home > Entertainment PASILIP: ABS-CBN Christmas ID ngayong 2021 ABS-CBN News Posted at Oct 19 2021 08:24 PM Share Facebook Twitter LinkedIn Viber Watch more on iWantTFC Ipinasilip na ang 2021 ABS-CBN Christmas ID na inaabangan ng milyong-milyong Kapamilya worldwide. Nagpa-Patrol, Marc Logan. TV Patrol, Martes, 19 Oktubre 2021 Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita. Share Facebook Twitter LinkedIn Viber PatrolPh, Tagalog news, balita, TV Patrol Read More: PatrolPh Tagalog news balita TV Patrol ABS-CBN Christmas ID Kapamilya Kapamilya Forever /news/10/19/21/senate-body-seeks-raps-vs-pharmally-execs-lao-yang/sports/10/19/21/ayo-manila-chooks-grateful-for-chance-to-gain-more-experience/news/10/19/21/ikalawang-pinakamalaking-supplier-ng-gobyerno-sa-pandemic-deals-ginisa-ng-senado/news/10/19/21/361-out-of-2367-takers-pass-october-cpa-licensure-exams/sports/10/19/21/guiao-kiefer-ravena-may-not-return-to-ph-soon