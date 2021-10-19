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PASILIP: ABS-CBN Christmas ID ngayong 2021

ABS-CBN News

Posted at Oct 19 2021 08:24 PM

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Ipinasilip na ang 2021 ABS-CBN Christmas ID na inaabangan ng milyong-milyong Kapamilya worldwide. Nagpa-Patrol, Marc Logan. TV Patrol, Martes, 19 Oktubre 2021

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