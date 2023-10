Trending na biro ni Luis: Makasaysayang huling dalawang linggo ng 'Lucky Day'

Watch more on iWantTFC

Magmamarka sa kasaysayan ng Philippine television ang "It's Your Lucky Day" dahil kasisimula pa lang ng programa ay may countdown na agad sa huling dalawang linggo nito sa ere.

Iyan ang trending na hirit ni Luis Manzano nitong Oktubre 14, sa unang episode ng panibagong handog ng ABS-CBN sa noontime bilang pansamantalang kapalit ng "It's Showtime."