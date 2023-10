ABS-CBN shows numero uno sa iba't ibang streaming platforms

Watch more on iWantTFC

Number one sa iba’t ibang platforms ang ABS-CBN programs at content kabilang na ang "Can’t Buy Me Love" nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, na mapapanood na sa Primetime Bida simula ngayong gabi. Samantala, excited na si Francine Diaz sa kaniyang unang pagbibidahang pelikula. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Lunes, 16 Oktubre 2023