Brian McKnight Jr., Kyla sanib-puwersa sa bagong kanta

Nakipag-collaborate ng kanta ang international hitmaker na si Brian McKnight Jr. kay R&B royalty Kyla para sa kantang "Cuz of You." Bumida naman sa music video nito ang Kapamilya stars na sina Anji Salvacion at Brent Manalo. Nagpa-Patrol, Ganiel Krishnan. TV Patrol, Linggo, 16 Oktubre 2022